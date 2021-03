Vor sieben Jahren starb der österreichische Sänger Udo Jürgens an Herzversagen. Ein paar Wochen zuvor spielte er die letzten Konzerte seiner Tour. Eines hat Brigitte Kunz besucht: „Ich war schon immer ein großer Fan und habe es sogar mehrmals auf seine Konzerte geschafft – in Saarbrücken oder Kaiserslautern beispielsweise“.

Als ihre Kinder noch klein waren, habe ihr musikalisches Idol sogar einmal in Rodalben gespielt – ein unvergessliches Erlebnis für die Pirmasenserin. „Ich besuchte das Konzert mit einer Freundin, und wir waren beide einfach hingerissen. Ich fand nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Texte phänomenal. Sie konnten durchaus auch kritisch sein“, erinnert sie sich.

Über 100 Millionen Tonträger verkaufte Udo Jürgens, seine Karriere erstreckte sich über nahezu 60 Jahre. Dem Schlagersänger waren auch die Genres Chanson, Jazz und Popmusik nicht fremd. Als erster Österreicher gewann er 1966 den Grand Prix Eurovision de la Chanson.

Für Angehörige und Fans war es ein Schock, als sie am Abend des 21. Dezembers 2014 die Nachricht von Udo Jürgens’ Tod erhielten. Bei einem Spaziergang in Gottlieben in der Schweiz brach er zusammen und starb wenig später im Krankenhaus in Münsterlingen. Der Sänger, Komponist und Pianist wurde 80 Jahre alt. „Was bleibt, sind die Erinnerungen an seine tollen Konzerte und seine Songs, die mich immer noch begleiten“, sagt Kunz.