Deutschsprachige Schlager, die von Liebe und Nächstenliebe handeln, findet Inge Maria Seibert aus Pirmasens toll. In den sozialen Netzwerken postet sie hin und wieder Songs, die ihr Herz berühren, wie sie der RHEINPFALZ berichtet. „Ich mag im Grunde all das, was eine Bedeutung und einen tieferen Sinn hat. Gerade in der heutigen Zeit ist Liebe und Verständnis für die Menschen wichtig“, meint Seibert.

Kürzlich hat sie den niederländischen Schlagersänger Jan Smit für sich entdeckt, der seine Karriere schon als 12-Jähriger startete und bis heute in deutschsprachigen Ländern Erfolge feiert. „Als Kind sang Smit noch unter dem Namen Jantje. Sein erstes Lied hieß ,Ich sing das Lied für dich allein’. Einen Fernsehauftritt von damals sehe ich mir immer wieder an, weil ich es unglaublich finde, dass so ein junger Mensch so viele Gefühle mit seiner Musik transportieren kann“, erzählt die Pirmasenserin.

Johannes Hendricus Maria Smit, wie Jan Smit mit bürgerlichem Namen heißt, ist mittlerweile 35 Jahre alt und Teil der Schlagerband Klubbb3, der auch Florian Silbereisen angehört. Auch diese Band ist Seibert bestens bekannt. Selbst ihr Sohn Alexandro finde sie nicht schlecht, erzählt die Mama stolz. „Vielleicht wird er ja auch mal Sänger und feiert Erfolge wie Jan Smit“, scherzt sie.