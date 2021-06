Spontan nur einen Song seines Lebens zu benennen, fällt dem Pirmasenser Marcel Husunu schwer. „Musik ist bei mir total stimmungsabhängig. Eigentlich höre ich wirklich alles – vom heutigen Mainstream bis hin zu den Klassikern aus Rock und Pop“, sagt er. Noch heute hört er beispielsweise den Hip-Hop, der in seiner Jugend in den 1990er Jahren populär war. Interpreten wie Tupac Shakur oder The Notorious B.I.G. haben es ihm auch im Erwachsenenalter angetan. „Das war noch richtiger, gut gemachter Rap“, meint Husunu.

Begeistert zeigt sich der junge Mann auch von Musiklegende Bob Marley. „Seine Reggae-Musik passt natürlich wunderbar in die jetzigen Sommermonate. Da bin ich bei Sonnenschein und warmen Temperaturen auch nicht abgeneigt“, erzählt Husunu weiter. Braucht er hingegen Zeit, um seinen Gedanken nachzuhängen, wenn seine Stimmung mal nicht so gut ist, greife er sich gerne ein Album von den Doors. Auch 45 Jahre nach dem Tod von Jim Morrison hat diese Art der Rockmusik für Husunu nichts an Popularität und Strahlkraft verloren. „Diese düster-melancholischen Liedtexte und Morrisons sonore Stimme sind für solche Stimmungen einfach ideal“, findet der Musikliebhaber.