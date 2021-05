Familienvater Marco Matheis hört am liebsten ein Musikgenre, von dem man nicht alle Tage hört: Beatdown Hardcore oder Heavy Hardcore heißt die Stilrichtung, auf die Matheis im jungen Alter von 15 Jahren aufmerksam geworden ist. Scherzhaft nennt er sie „politisch angehauchte Haudraufmusik“. „Im Grunde ist das alles ein Subgenre des Hardcore-Punks, das allerdings mehr Musikelemente des Heavy Metal enthält als traditioneller Hardcore-Punk. Typisch sind aggressive Gesangseinlagen und der heruntergestimmte Sound von E-Gitarren“, erklärt er im RHEINPFALZ-Gespräch.

Der Grundstein für das Nischengenre sei in den späten 1980er Jahren in den USA gelegt worden, er selbst habe über den Death Metal Zugang dazu gefunden. „Eine meiner liebsten Bands sind die Jungs von Reduction aus Bochum“, erzählt Matheis. „Ihre musikalischen Werke habe ich sogar auf Vinyl-Platten“. Die Männer von Reduction gelten im Ruhrpott mittlerweile als echte Hardcore- und Beatdown-Institution, auf deren wilden Konzerten sich schon so mancher Anhänger eine blutige Nase geholt hat. Sein Faible für die ungewöhnliche Stilrichtung hat Matheis bereits an die nächste Generation weitergegeben. „Meine kleine Tochter tanzt wie wild, wenn wir zu Hause Musik auflegen. Allerdings mag sie aber auch ihre Kinderlieder“, berichtet Matheis und lacht.