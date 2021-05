Ilona Maaß, die aus Leipzig stammt, aber schon lange in Lemberg lebt, wurde früh an klassische Musik herangeführt. Mit ihren Eltern besuchte sie als Kind und Jugendliche Opern in den großen Theatern Ostdeutschlands – die Faszination dafür ist bis heute geblieben. „Klassik hat für mich etwas mit Genuss zu tun“, sagt sie. „Man hört sie bewusst und nicht nur nebenbei.“ Neben den berühmten Opern von Mozart und Wagner hat es Maaß die Musik von Johann Sebastian Bach angetan, der 1750 in ihrer Heimatstadt Leipzig starb. „Von ihm mag ich vor allem die Matthäus-Passion. Wenn ich in der richtigen Stimmung bin, höre ich sie mir nicht nur an Ostern an“, erzählt sie. 1128 Werke schuf ihr liebster Komponist insgesamt, viele davon haben Eingang in Maaß’ Musiksammlung gefunden. „Ich habe wirklich Unmengen an Schallplatten und CDs mit klassischer Musik. Da fällt die Auswahl schon schwer, wenn ich mich für mein liebstes Sammelalbum entscheiden soll.“

Als Gegenpol zum geistigen Musikgenuss darf es im Hause Maaß auch mal zünftig zugehen. So wird hin und wieder eine Platte mit bayrischer Volksmusik aufgelegt, die Maaß ebenso genießen kann wie eine der Passionen von Bach.