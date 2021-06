Der gebürtige Iraner Mika Shahini lebt seit 2018 in Deutschland und macht die Songs seines Lebens gerne selbst. „Mit meinem Bruder Timo mache ich schon länger Musik, vorwiegend Rap und R&B. Wir singen und rappen in unserer Muttersprache, oft auch kritisch über die Politik im Iran, wegen der wir nach Deutschland gekommen sind“, erzählt der junge Mann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Popmusik und Hip-Hop, speziell Rap, seien bei jungen Leuten im Iran populär: Viele würden es wie die beiden Wahl-Pirmasenser handhaben und ihre Gefühle in Songtexten aufs Papier bringen.

Auch Shahini schreibt selbst, was er sing und rappt. In seinem Heimatland hatte er einige Songs sogar in einem Tonstudio aufgenommen, die Aufnahmen brachte er nach Deutschland mit. „In unseren Liedern geht es aber nicht nur um Politik, sondern auch viel um die Liebe“, erzählt Shahini weiter. „Videos posten wir aktuell auf unserem eigenen Youtube-Kanal oder auf Instagram.“ Um in Pirmasens und der Region bekannter zu werden, ist Shahini dabei, einen weiteren Musikkanal beim Streaming-Dienst Spotify zu erstellen. „Der Channel ist gerade im Aufbau, und darauf freuen mein Bruder und ich uns schon riesig. Mal sehen, wie vielen unsere Musik gefällt.“