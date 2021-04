Der 17-jährige Leonard Köppen hat eine stattliche Musiksammlung auf seinem Smartphone. Auf dem Weg von der Schule nach Hause zückt er seine Kopfhörer und hört Musik, die derzeit angesagt ist. Zu seinen liebsten Künstlern gehört der jung verstorbene Rapper Juice Wrld, der zu Lebzeiten nicht nur wegen der eigentümlichen Schreibweise seines Namens Bekanntheit erlangte – obwohl er musikalisch nur wenige Titel veröffentlichte. Im Mai 2018 erschien das erste Studioalbum „Goodbye & Good Riddance“ von Jarad Anthony Higgins, wie der US-Amerikaner mit bürgerlichem Namen hieß.

Auch Köppen hat das Album auf dem Handy. „Der Song, der aktuell bei mir hoch und runter läuft, stammt allerdings von Juice Wrlds zweitem Studioalbum und heißt ,Fast’. Darin rappt er über sein Leben, das sich nach seinem Bekanntwerden in der Musikszene schlagartig änderte“, erzählt er. Auch das Musikvideo zu „Fast“ hat den 17-Jährigen schwer beeindruckt: Darin sieht man den Künstler in Nahaufnahmen dabei, wie er seine Verse in die Kamera schmettert, begleitet von Rennautos im Hintergrund. „Trotzdem klingt das Lied ruhig und gelassen – das ist auch das, was mir an Juice Wrld gefällt“, sagt Köppen.