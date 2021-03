Seit zwei Jahrzehnten ist der Pirmasenser Ingo Anton eingefleischter Fan der deutschen Schlagersängerin Michelle. Zahlreiche Alben und Singles der Interpretin zieren das CD-Regal bei ihm zu Hause. „Michelle singt oft von der großen Liebe, aber auch von Enttäuschungen, die das Leben mit sich bringt. Sie selbst hat auch so manche private und berufliche Krise überstanden und ist ein wahres Stehaufmännchen. Das beeindruckt mich“, erzählt Anton im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Karriere der 48-Jährigen begann im Südwestfunk, wo sie ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte. Kurze Zeit später wurde sie von Sängerin Kristina Bach entdeckt, 1993 erschien mit „Und heut’ Nacht will ich tanzen“ ihre Single. Damals wurde Anton auf die Sängerin aufmerksam. Der Song seines Lebens ist für Anton „Träume haben Flügel“, der 2016 auf dem Album „Ich würd’ es wieder tun“ veröffentlicht wurde. Auch darin geht es um das Überwinden schlechter Zeiten. „Lässt dein Glück dich einmal im Stich/Und wie es weitergehn soll, weißt du nicht/Wenn andere dir sagen, du wärst nicht gut genug/Vertrau auf deine Träume/Und hör ihnen gut zu“, heißt es darin. „Auf ein Konzert von Michelle habe ich es leider noch nicht geschafft, aber ich freue mich immer, wenn ich sie im Fernsehen sehe. Kürzlich habe ich mir sogar ,Deutschland sucht den Superstar’ angeschaut, weil sie in der Jury saß“, erzählt der Schlagerfan.