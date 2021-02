Der Pirmasenser Klaus Sämann ist ein großer Fan der kalifornischen Metal-Band System of a Down. 1995 gegründet vermischen die US-Amerikaner verschiedene Musikgenres miteinander, was ihnen – für Sämanns Begriffe – einen unverwechselbaren Sound verleiht. Von Heavy Metal über Alternative bis hin zu Hard Rock sei alles dabei. „Auf die Band gekommen bin ich durch einen Rockabend in der ehemaligen Pirmasenser Diskothek ,Spirit’. Damals lief dort der Song ,Chop Suey’ und ich war total begeistert. Den Betreiber der Disco habe ich gleich gefragt, was für eine Band da gespielt wird. Ein Arbeitskollege, der an diesem Abend bei mir war, hat mir daraufhin eine CD der Band besorgt“, berichtet Sämann.

Bedauernswert findet der Pirmasenser, dass seine Lieblingsband seit ihrer Gründung nur fünf Alben veröffentlicht hat, die jüngste Platte stammt aus dem Jahr 2005. Neben dem Song „Chop Suey“, der Sämann auf die US-Rocker aufmerksam machte und für die Band selbst ihre erste Nominierung für den Grammy-Award bedeutete, ist es vor allem die Ballade „Lonely Day“, die der Pirmasenser immer wieder gerne hört. „Sie ist schön langsam und so richtig melancholisch und wird eigentlich nur von einem sich wiederholenden Gitarrenpart und der Stimme des Gitarristen getragen. Der Song geht mir einfach tief unter die Haut“, gesteht Sämann.