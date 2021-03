Jürgen Irmisch ist mit österreichischer Musik aufgewachsen, denn in Österreich wurde er geboren. Als jungen Erwachsenen verschlug es ihn nach Deutschland, und seit einem Dreivierteljahr lebt er in Pirmasens. Die Liebe zu seinem Heimatland und dessen Musik ist geblieben. „Österreich hat schon immer über hochkarätige Musiker verfügt – ganz gleich, von welchem Zeitalter man spricht“, erzählt Irmisch stolz.

Ihm hat es neben den großen Komponisten klassischer Musik vor allem der Austro-Pop angetan. „Interpreten wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros oder auch Kurt Ostbahn haben vor Jahrzehnten große Hits gelandet, die mir heute noch ins Ohr gehen“, erzählt er. Auch jüngere Sänger wie Andreas Gabalier oder Hannah, die mit ihrem Alpenrock regelmäßig in den österreichischen Charts vertreten ist, findet Irmisch gut. Da dürfen die Texte und Songtitel gerne etwas volkstümlich und derb ausfallen. „Österreichische Texte sind unheimlich ehrlich und gehen ganz tief – vom Herzen geradezu ins Ohr. Vor allem wenn die Sänger und Bands in österreichischer Mundart singen, habe ich meine Heimat vor meinem geistigen Auge. Im Herzen bleibe ich eben immer Österreicher“, so der Wahl-Pirmasenser.