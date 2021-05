Im März 2003 erreichte die US-amerikanische Alternative-Rockband Evanescence mit ihrem Song „Bring Me to Life“ (englisch für „Erwecke mich zum Leben“) auch in den deutschen Charts die obersten Ränge. Es ist ein Titel, der Jan Weimann bis heute bewegt.

Das Lied, das den Auftakt zum Debütalbum der Band bilden sollte, handelt von dem Wunsch, das Beste aus dem eigenen Leben zu machen. So wird die Protagonistin des Songs durch die Begegnung mit einer anderen Person aus ihrer Alltagsroutine herausgerissen und merkt, dass sie eigentlich ohne Gefühle war. Sie habe sich selbst etwas vorgemacht in Bezug auf ein glückliches Leben und wolle nun beginnen, wirklich zu leben.

Video war für ihn als Kind „richtig schwere Kost“

Der emotionale Text beeindruckt den Vorsitzenden des Pirmasenser Jugendstadtrats, Jan Weimann, bis heute. „Als der Song hier populär wurde, war ich noch klein. Ich erinnere mich noch gut an dieses düstere Musikvideo. Das war für mich damals eine richtig schwere Kost“, sagt der heute 19-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Sicher ist er sich, dass die Maxisingle des Songs, die sein Vater damals besaß und hin und wieder zu Hause auflegte, irgendwo noch „rumdümpelt“. Während ihn das Lied in ganz jungen Jahren emotional eher etwas verunsicherte, deutet Weimann den nachdenklichen Text heute auf positive Weise. „Ich sehe das Ganze heute als Chance – man kann persönliche Krisen überwinden und daraus gestärkt hervorgehen“, so der junge Erwachsene.