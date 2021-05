FKP-Präsident Jürgen „Chick“ Kölsch ist Feuer und Flamme für den Fußballverein seiner Heimatstadt, was sich auch in seinem Musikgeschmack niederschlägt. So ist ihm die Vereinshymne „Hey FKP“ von den Gangsters über die Jahre ans Herz gewachsen. Das Lied für „Die Klub“ entstand zum 100. Vereinsjubiläum im Jahr 2003 und wird heute jedes Mal gespielt, wenn die Pirmasenser Spieler ein Tor erzielt haben.

Kölsch jubelt und singt den Refrain – „Hey FKP, mir wolle Tore“ – voller Inbrunst auch mal mit, wie er der RHEINPFALZ erzählt. „Mit Ralf Maxstadt, dem Leadsänger der Gangsters, verbindet mich eine jahrzehntelange Freundschaft. Er ist wie ich tief in der Region verwurzelt und lässt nichts auf seine Heimatstadt Pirmasens kommen.“ Für Kölsch verkörpert der Song der Gangsters wie kein anderer seine Heimat.

Eine Chance, aus Pirmasens wegzugehen und andernorts ein Leben aufzubauen, ließ er ungenutzt. „Ich bin geblieben und habe es keine Sekunde bereut“, sagt Kölsch überzeugt. Nur mit den Geisterspielen, die sein Herzensverein coronabedingt absolvieren muss, kann er sich nicht recht anfreunden. „Es ist schon traurig, das leere Stadion zu sehen und nicht mit anderen FKP-Fans Tore bejubeln zu können. Wenn ich früher in meinem Geschäftsführerzimmer saß und das jeweilige Spiel kurz nicht verfolgt habe, sagten mir die Freudenschreie der Fans immer, das ein Tor gefallen war“, erzählt Kölsch.