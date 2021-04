Steffen Braunert aus Lemberg hört fast alles, sogar den ein oder anderen Ballermannhit, wenn er dazu in der Stimmung ist, erzählt er. „Meine musikalische Bandbreite ist groß. Für jede Stimmung gibt es für mich Lieder, die dann einfach ins Ohr gehen.“ Ein Künstler, der ihn seit Jahrzehnten begleitet, ist der im Jahr 2016 gestorbene US-amerikanische Sänger Prince. „Prince hatte nicht nur eine Stilrichtung in seinen Liedern, sondern gleich mehrere. Er konnte auch diverse Instrumente spielen. Für mich war er ein Genie“, schwärmt Braunert.

Prince Rogers Nelson, wie die Musiklegende mit bürgerlichem Namen hieß, gab 1978 mit dem Album „For You“ sein Debut. Der nationale und internationale Durchbruch gelang ihm einige Jahre später, es sollten zahlreiche Alben und Hits und ein sagenumwobenes Comeback folgen. Für Furore sorgte der Exzentriker, als er plötzlich und mehrmals seinen Künstlernamen wechselte und einige Jahre unter den Namen Symbol oder The Artist Formerly Known As Prince (Der früher als Prince bekannte Künstler) veröffentlichte.

Steffen Braunert ist vor allem das Album „Purple Rain“ in Erinnerung, das 1984 bei dem Label Warner Records erschienen ist. „Der Titelsong des Albums hat über zehn Minuten Länge und ist einfach großartig“, sagt der Prince-Fan.