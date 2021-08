Der Trierer Christian Gruber ist mit seiner Familie, Ehefrau Jennifer und Tochter Haylie Sue in Pirmasens unterwegs. Im Schlepptau hat er auch seine Mutter Irmgard Adelsbach, eine gebürtige Pirmasenserin. Jede Generation der Familie hat ihr ganz eigenes Faible für Musik, wie die Fahrt von Trier nach Pirmasens gezeigt hat. „Im Radio lief gerade Drafi Deutscher mit ,Marmor, Stein und Eisen bricht’. Das erinnert mich an meine Kindheit. Da habe ich das Autoradio mal ganz schnell lauter gemacht“, sagt Christian Gruber. Zwar sei der 35-Jährige ganze 20 Jahre jünger als das Lied selbst, seine Eltern hätten es aber in seiner Kindheit und Jugend öfter laufen lassen, weshalb er den Evergreen heute noch schätze. „Im Radio lief vorhin aber auch Kenny Rogers mit ,The Gambler’“, ergänzt Grubers Mutter Irmgard Adelsbach aufgeregt, der Country-Sänger hat es wiederum ihr angetan. Aber auch die Jüngste in der Familie hat bereits ihre Leidenschaft zur Musik erkannt. „Unsere kleine Tochter Haylie Sue hat sich voll und ganz dem ,Baby Shark Dance’ verschrieben – ein Kinderlied mit entsprechender Choreografie, das wir ihr immer wieder vorspielen müssen. Bei diesem Rhythmus fängt sie direkt an zu tanzen“, erzählt Mutter Jennifer Gruber lachend.