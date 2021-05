„Der Song meines Lebens hat tatsächlich etwas mit Pirmasens zu tun“, sagt der Leiter des protestantischen Dekanats, Ralph Krieger. Als der heute 56-Jährige seiner alten Kirchengemeinde in Weisenheim am Sand im Frühjahr 2019 mitteilte, dass er sich in Pirmasens als Dekan beworben hat, wurde er in einem seiner letzten Gottesdienste mit Martin Siebalds Segenslied „Geh unter der Gnade“ verabschiedet. Für Krieger war es ein emotionales Erlebnis, an das er sich heute noch gerne erinnert. Wenig später wurde er von der Bezirkssynode Pirmasens zum Dekan des Kirchenbezirks gewählt. Der Umzug in die Horebstadt folgte kurz darauf, wie er berichtet.

„Das Lied ist ein sehr modernes christliches Stück von einem tollen Liedermacher. Als es der Kirchenchor in Weisenheim am Sand für mich sang, musste ich wirklich mit den Tränen kämpfen“, sagt Krieger – denn Text und Melodie seien einfach wunderschön. „Geh unter der Gnade/Geh mit Gottes Segen/Geh in seinem Frieden/Was auch immer du tust“, lautet ein Auszug aus der ersten Strophe des populären christlichen Lieds, das Krieger noch heute berührt, sobald er es hört.

„Diesen emotionalen Moment von vor zwei Jahren und damit auch das Lied an sich trage ich bis heute im Herzen. Irgendwo hat auch dieser Song dazu beigetragen, dass ich mich in Pirmasens gut eingelebt habe“, erzählt der Pirmasenser Dekan.