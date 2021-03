Vor wenigen Jahren war die Pirmasenserin Alexandra Klonig noch eine Singlefrau, die sich nach einem Partner sehnte. „Damals war ich schon etwas einsam und hörte immer dieses eine Lied von Adel Tawil, in der er diese Sehnsucht nach einem anderen Menschen sehr schön beschreibt“, erzählt sie. Gemeint war der Song „Ist da jemand“, den der deutsche Pop-Musiker 2017 veröffentlichte. Darin fragt sich der Sänger: „Ist da jemand, der mein Herz versteht? / Und der mit mir bis ans Ende geht? / Ist da jemand, der noch an mich glaubt? / Der mir den Schatten von der Seele nimmt? / Und mich sicher nach Hause bringt? / Ist da jemand, der mich wirklich braucht?“.

Klonig sprach der Song damals aus der Seele, kurze Zeit später fand sich allerdings mit Markus Wittal jemand, der im Sturm ihr Herz eroberte. „Mittlerweile sind wir zwei Jahre glücklich zusammen, aber das Lied höre ich heute noch gerne“, so die Pirmasenserin. Einen Song ihres gemeinsamen Lebens haben Klonig und Wittal mittlerweile auch – „Blinding Lights“ von dem kanadischen Sänger und Songwriter The Weeknd. „Dieses Lied wurde zeitgleich zu unserer New-York-Reise im letzten Jahr veröffentlicht und uns gefiel es richtig gut. Wir hörten es uns immer wieder an. Diese flotte R&B-Nummer war der richtige Soundtrack zu unserer Reise“, so Markus Wittal.