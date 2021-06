Eine Country-Ballade, die gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Thema hat, ist das liebste Lied der Pirmasenserin Anja Koc. „Love Can Build a Bridge“ heißt der Song, der 1990 von Naomi Judd, Paul Overstreet und John Barlow Jarvis geschrieben und vom US-amerikanischen Country-Duo „The Judds“ aufgenommen wurde. „Allein schon der Titel des Lieds, der verdeutlicht, dass Liebe eine Brücke zwischen den Menschen bauen kann, gefällt mir sehr gut. Außerdem finde ich, dass der Song einen großen musikalischen Wiedererkennungswert hat“, sagt Koc.

„Love Can Build a Bridge“ erreichte 1991 Platz fünf der Billboard Hot Country Songs und wurde seitdem mehrfach gecovert. Die erfolgreichste Version stammt von den Sängerinnen Cher, Chrissie Hynde und Neneh Cherry, die den Song zusammen mit Eric Clapton neu aufnahmen und damit einen Spitzenplatz in den Charts erzielten. Diese Version, die von Koc ebenso geschätzt wird, wurde 1995 zum offiziellen Song der Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief gewählt. Eine der Textzeilen, die auf Deutsch „Wenn all deine Hoffnungen sinken, lass mich dir zeigen, was Liebe ist“ heißt, hat Koc schwer beeindruckt. Immer, wenn sie dieses Lied hört, mache es ihr Mut, sagt sie. „,Love Can Build a Bridge’ hat mich schon aus so manchem Tief geholt. Schade nur, dass es heute nicht mehr oft im Radio gespielt wird“, meint die Pirmasenserin.