„Mein absoluter Lieblingssänger ist der Italiener Andrea Bocelli“, sagt der Pirmasenser Rudolf Knerr. Er mag vor allem seine für einen Mann hohe Gesangsstimme, die Tenor genannt wird. Der blinde Sänger Bocelli, der 1958 in der Toskana geboren wurde und dort heute noch lebt, verkaufte seine Alben bislang über 85 Millionen Mal. Er ist damit der Tenor mit den weltweit meistverkauften Tonträgern, zählt zu den erfolgreichsten italienischen Sängern, die sich auch international profilieren konnten, und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Neben bekannten Popballaden wie „Time To Say Goodbye“, das er 1997 mit Sarah Brightman eingesungen hat, veröffentlichte der Sänger einige klassische Arien, beispielsweise von Giuseppe Verdi.

„Bocelli versteht es für mich wie kein anderer, klassische Musik mit Pop zu verbinden. Vor allem mag ich seine Duette, die er mit anderen Weltstars gesungen hat – Zucchero, Celine Dion oder auch Ed Sheeran“, erzählt Knerr. Weil er seine CD-Sammlung aufgegeben hat, hört sich der Pirmasenser heute seine liebsten Songs vor allem über das amerikanische Videoportal Youtube an. Dort hat er sich vergangenes Jahr ein Konzert des Italieners angeschaut, das pandemiebedingt ohne Zuschauer stattfand. „Gut, dass man diese digitalen Möglichkeiten heute hat, sonst müssten wir derzeit komplett auf Kunst und Kultur verzichten“, findet der Bocelli-Fan.