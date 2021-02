Ende der 1970er Jahre wurde der Pirmasenser Peter Stengel Fan von Bob Marley und dessen Reggae-Musik. „Das war in dieser Zeit einfach die Musik, die die jungen Leute gehört haben. Auch ich habe damals fleißig Platten, später dann CDs, gesammelt“, so Stengel. Der jamaikanische Sänger, Gitarrist, Songschreiber und Aktivist war eine wichtige Identifikationsfigur. Robert Nesta Marley, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, schrieb bereits zu Lebzeiten Musikgeschichte. 2001 erhielt er posthum einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood, der Marktwert seines Nachlasses wird bis heute auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt „Für mich waren das einfach tolle Lieder – ,Buffalo Soldier’, ,Get Up, Stand Up’, oder auch das legendäre ,I Shot the Sheriff’, das später von Eric Clapton gecovert wurde“, erzählt Stengel weiter. Aber nicht nur die Reggae-Ikone Bob Marley, sondern auch die Rolling Stones hatten es Stengel zu dieser Zeit angetan. „Diese Musiker waren einfach großartig. So etwas sucht man in der heutigen Musik vergeblich“, meint der Pirmasenser, der lange in Köln und Portugal gelebt hat. Musikalisch schwelgt Stengel gerne in Erinnerungen an die damaligen Zeiten, denn als er einen Teil seines Lohns als gelernter Schuster in Platten und CDs investiert hat, hat er seine Frau Manuela kennengelernt. „Ihr zuliebe habe ich dann sogar ein Konzert von Helene Fischer in Köln besucht“, berichtet er schmunzelnd.