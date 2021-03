Die Pirmasenserin Julia Zehfuß erinnert sich gerne an ihre Schulzeit zurück und verknüpft damit ein spezielles Lied, das sie bis heute musikalisch verfolgt. „Als ich 2013 mein Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium ablegte, befand sich der Song ,Wake Me Up’ von Avicii in den oberen Rängen der Charts. Unser ganzer Jahrgang war davon restlos begeistert“, erzählt sie im RHEINPFALZ-Gespräch. Nicht zuletzt bei der Abiparty im Quasimodo sei der Song rauf und runter gelaufen. „Für mich war das eine richtig spannende Zeit, schließlich begann für mich kurz danach mein Studium im Saarland. Wenn ich das Lied heute höre, kommen die ganzen Erinnerungen an diesen neuen Lebensabschnitt auf“, berichtet die junge Frau weiter.

Mit der Single hatte der schwedische DJ und Musikproduzent Avicii großen Erfolg. Für Zehfuß ist es vor allem die Verbindung von elektronischer Tanzmusik, einer Akustikgitarre und der Stimme des US-amerikanischen Soulsängers Aloe Blacc, die diesen Song besonders macht.

Nicht weniger ausdrucksstark und passend zur Abizeit sei der Liedtext, der eine Zeit des Umbruchs beschreibt. „Das hat im Sommer 2013 einfach zu uns jungen Leuten gepasst. Ich freue mich schon, wenn die Temperaturen wärmer werden und ich den Song beim Autofahren wieder hören kann“, erzählt die Pirmasenserin.