Italienische Liebeslieder, die von großen Gefühlen handeln und von ihren Interpreten temperamentvoll vorgetragen werden, sind die absolute Leidenschaft von Petra Wafzig aus Pirmasens. „Die italienische Sprache hat es mir angetan, ich war schon oft im Urlaub dort. Ein italienisches Temperament habe auch ich im Blut, deshalb mag ich auch diese Musik so gerne“, sagt sie und lacht. Titel wie „Amore, amore“ von Rosanna Rocci oder „Felicita“ von Al Bano und Romina Power gehen Wafzig nach Jahrzehnten noch ins Ohr. „Das Glück ist, sich an der Hand zu halten, einen langen Weg zu gehen, das ist Glück…“ lautet übersetzt eine Textzeile von „Felicita“, das Anfang der 1980er Jahre zum größten Hit von Al Bano und Romina Power wurde. Den Rosenkrieg des ehemaligen Sängerehepaars, der folgte, nachdem das große Glück aufgebraucht war, verfolgte Wafzig ebenso wie die anschließende Solokarriere Al Banos. „Dennoch höre ich vor allem dieses Lied von ihm immer noch am liebsten und singe auch mal mit, wenn es heute ab und an noch im Radio gespielt wird“, sagt Wafzig. Generell hat ihr nach eigenen Aussagen der Süden Europas musikalisch angetan. „So komme ich im Urlaub immer ins Schwärmen, wenn ich die Lieder der Einheimischen höre, wie vor ein paar Jahren in Spanien oder im letzten Jahr in Griechenland“, so die Pirmasenserin.