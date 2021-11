Im Museum Altes Rathaus sind bis auf weiteres Fundstücke aus den Revolutionskriegen zu besichtigen. Leihgeber Martin Behrendt ist am Samstag, 27. November, zu Gast. An diesem Tag wird er ab 14 Uhr durch die Sonderschau führen und über seine Sammelleidenschaft berichten.

Alle gezeigten Objekte stammen von den Schlachtfeldern Nothweiler und Trippstadt. Dort hatten 1793 und 1794 Auseinandersetzungen zwischen den französischen und den preußischen Truppen stattgefunden. Zu sehen sind neben Musketen- und Kanonenkugeln auch die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Soldaten, darunter Regimentsknöpfe, eine Tabakspfeife und Schmuckstücke.

Seit mittlerweile 18 Jahren beschäftigt sich Martin Behrendt mit Heimatkunde, insbesondere mit der Geschichte der Französischen Revolution. Inzwischen steht er im regen Austausch mit vielen Sammlern und hat Kontakte bis nach Frankreich, wo er mit dem Museum bei Wattignies (Département Nords) zusammenarbeitet. Dadurch konnten Fundstücke identifiziert werden, die in den Vitrinen ausführlich beschrieben sind.

„Es wurde viel Blut vergossen“

„Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass diese Zeit nicht vergessen wird, denn es sind viele Menschen, Soldaten und Zivilisten, in unserer Gegend und Umgebung gefallen und qualvoll gestorben. Es wurde viel Blut vergossen, was die meisten Pfälzer nicht wissen oder vergessen haben. Viele wissen gar nicht, wenn sie durch unsere Wälder oder Felder wandern, dass sie auf blutgetränkter Erde gehen“, wird Martin Behrendt in einer Pressemitteilung der Stadt Pirmasens zitiert.

Im Zuge der Revolutionskriege rückten die französischen Truppen im Winter 1792 von Westen an die Pfalz heran. Die preußischen Truppen näherten sich von Norden und setzten sich vorerst in Kaiserslautern fest. Nachdem es am 12. September 1793 in Nothweiler zu Auseinandersetzungen kann, kam es auch zu kleineren Gefechten in der Umgebung von Pirmasens. Die Franzosen bezogen ihr Lager auf dem Kettrichhof, während die Preußen in Pirmasens einrückten.

Schlacht bei Pirmasens am 14. September 1793

Am 14. September 1793 kam es dann im Blümelstal zum Angriff des französischen Vogesencorps, der von den Preußen erfolgreich abgewehrt wurde – was den letztendlichen Einmarsch der Franzosen aber nur verzögerte. Diese kriegerische Auseinandersetzung wird auch als Schlacht bei Pirmasens bezeichnet. Am 25. November dieses Jahres wurde Pirmasens von den französischen Truppen besetzt. Vom Blümelstal sind nur wenige Fundstücke vorhanden, umso interessanter sind die Fundstücke aus Nothweiler und Trippstadt, die einen Einblick in Ausrüstung und Vorgehen der Truppen auf beiden Seiten geben.

Alle Ausstellungen können besucht werden

Die Sonderschau zu den Revolutionskriegen ist ab sofort im Stadtmuseum Altes Rathaus zu sehen. Die Einrichtung am Unteren Schlossplatz ist dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis von 2,50 Euro berechtigt zum Besuch aller Ausstellungen, darunter „Wald, Schloss, Schuh – die Geschichte der Siebenhügelstatt“, das Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler sowie die Sonderschau „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“.

Zur Ausstellungsführung

Für die Veranstaltung am Samstag, 27. November, ist eine vorherige Anmeldung beim Stadtarchiv, Telefon: 06331 842299, notwendig. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel. Die Teilnehmer sind verpflichtet, den entsprechenden Nachweis vorzulegen. Die Personenanzahl ist begrenzt.