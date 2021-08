Ein Piks – voller Schutz: Das Impfzentrum Pirmasens bietet am Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. August, kostenlose Impfungen mit dem Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson an. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht notwendig, informiert die Stadtverwaltung.

Damit reagiere die interkommunale Einrichtung auf die zuletzt deutlich gestiegene Nachfrage nach dieser zügigen Form des Impfschutzes. Bei einer Impfung mit dem J&J-Vakzin reiche eine einzelne Dosis, um einen vollständigen Corona-Impfschutz herzustellen. Mit dem Vakzin können sich alle Personen ab 18 Jahren impfen lassen. Bereits am 15. Tag nach der Impfung gelte man als „vollständig geimpft“. Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Tests entfällt ab dann, etwa bei der Rückkehr aus nach Deutschland aus dem Sommerurlaub in einem Hochrisikogebiet.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Verwendung des Impfstoffes Janssen in der Regel für Personen im Alter ab 60 Jahren. Ein Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze ist laut Stadt jedoch nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die impfwillige Person möglich. Wer sich für die Impfung entscheidet, werd im Aufklärungsgespräch im Impfzentrum entsprechend informiert.

Das Impfzentrum in Halle 6C der Messe Pirmasens (Eingang Ost, Zeppelinstraße 1) ist am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig. Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Um die Personaldaten erfassen zu können, sollten Impfwillige ihre Krankenversicherungskarte mitbringen.