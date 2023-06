Der Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 jährt sich in diesem Jahr zum 70. Mal. Das Stadtarchiv Pirmasens präsentiert diese Geschichte in einer neuen Sonderausstellung im Rathaus am Exerzierplatz.

Seit Montag, 12. Juni, kann im Pirmasenser Rathaus am Exerzierplatz eine Sonderausstellung mit dem Titel „17. Juni kompakt. Der Volksaufstand in der DDR 1953“ besucht werden. An diesem Tag gingen im Osten Deutschlands über eine Million Menschen auf die Straße. Aus einem sozialen Arbeiterprotest wurde ein Volksaufstand, der die gesamte DDR erfasste. Einzig das Eingreifen sowjetischer Panzer sicherte an diesem 17. Juni 1953 die kommunistische Diktatur in der DDR. Ein erinnerungswürdige»s Datum der deutschen Geschichte, das zugleich an die Bedeutung demokratischer Werte erinnert. Am Samstag jährt sich das Ereignis zum 70. Mal.

Die Ausstellung schildert die Vorgeschichte des Aufstands. Sie zeigt auf, wie der Protest Berliner Bauarbeiter zum Auslöser republikweiter Massendemonstrationen wurde. Weiterhin widmet sie sich der Niederschlagung des Aufstands und seiner Opfer. Beschrieben werden die Folgen der Erhebung für die SED-Diktatur, die Reaktionen des Westens sowie die Erinnerung an den Aufstand von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart. Die Schau vermittelt Grundlagenwissen und macht das Thema laut einer Pressemitteilung der Stadt auch für junge Menschen zugänglich.

Schweigemarsch in Pirmasens

Die Stadt Pirmasens war am 17. Juni 1959 Stätte der zentralen Landesfeier. Flüchtlingsverbände gedachten in einem Schweigemarsch der Opfer des 17. Juni 1953. Im Mittelpunkt der zentralen Feierstunde standen die Rede vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier und die Enthüllung eines Gedenksteines für die Opfer des 17. Juni 1953 auf dem Oberen Schlossplatz.

Die Ausstellung wird in Kooperation mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gezeigt. Konzipiert wurde sie von Clara Marz, gestaltet vom Leipziger Grafiker Thomas Klemm. Besucher und Schulklassen können die Sonderausstellung während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr und Freitag 9 bis 12 Uhr, besichtigen. Für Schulen kann ein didaktisches Begleitmaterial zur Verfügung gestellt werden.