Im Pirmasenser Museum Altes Rathaus öffnet am Montag, 17. Juli, eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Meine liebe Amalie“. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Briefe.

Die neue Sonderausstellung im Museum Altes Rathaus in Pirmasens widmet sich Briefen der Großfürstin Natalja Alexejewna von Russland an ihre Schwester Amalie. Diese Briefe sind erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Präsentiert werden in der Schau mit dem Titel „Meine liebe Amalie“ neben zahlreichen Schriftstücken auch historische Informationen zur Russlandreise und zur Vermählung zwischen Wilhelmine von Hessen-Darmstadt und dem Großfürsten Paul I. von Russland.

Konvolut mit 25 Briefen gekauft

Das Stadtarchiv Pirmasens hat im Sommer 2022 über ein Auktionshaus ein Konvolut mit 25 Briefen von Wilhelmine Luise von Hessen-Darmstadt gekauft. Die Tochter des Pirmasenser Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt konvertierte im Jahr 1773 unter dem Namen Natalja Alexejewna zur russisch-orthodoxen Kirche. Noch im selben Jahr heiratete sie den Großfürsten Paul I. von Russland.

Die Briefe wurden eigenhändig mit der Unterschrift „Natalie“ versehen und sind in französischer Sprache an ihre Schwester Amalie („Amelie“) gerichtet. Das erste Schriftstück vom 20. Oktober 1773 trägt ein halbseitiges eigenhändiges Postskript mit der Unterschrift „Paul“, außerdem liegt ein Verzeichnis von Gegenständen aus Wilhelmines Besitz bei, die sie an namentlich genannte Verwandte und Freunde verteilt wissen möchte.

Ein großer Verlust für Wilhelmine

Auffallend sind die Briefe zwischen April und Juli 1774, die mit Trauerrändern versehen sind. Zurückzuführen ist dies auf den Tod der Mutter Caroline Henriette von Hessen-Darmstadt (Die Große Landgräfin). Ein schwerer Verlust für Wilhelmine: „Ich würde gerne mein Leben geben, um sie zum Leben zu erwecken.“

17 Briefe wurden von Schülerinnen und Schülern des Französisch-Leistungskurses am Immanuel-Kant-Gymnasium in Zusammenarbeit mit Pädagogin Sandra Henrichs aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und transkribiert.

Bis September zu sehen

Die Sonderausstellung „,Meine liebe Amalie’ – Briefe von Großfürstin Natalja Alexejewna von Russland an ihre Schwester Amalie“ ist bis zum 17. September zu sehen. Das Museum Altes Rathaus , Hauptstraße 26, ist immer dienstags bis sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Kinder und Schüler haben freien Eintritt. Die Eintrittskarte berechtigt zum Besuch der Dauerausstellung „Wald, Schloss, Schuh – die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens“ sowie des Scherenschnittkabinetts der Papierkünstlerin Elisabeth Emmler. Infos gibt es beim Stadtarchiv, Telefon: 06331 842832, E-Mail: stadtarchiv@pirmasens.de.