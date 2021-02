Die im vergangenen Jahr abgesagten Veranstaltungen stehen in diesem Jahr erneut auf dem Programm.

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, versichert Barbara Prochazka, die sich in Dahn um die Planung der Sommerspiele kümmert. Wie bei vielen Kulturveranstaltern wurden auch in Dahn im vergangenen Jahr bis auf eine Termin, einen Wilhelm-Buch-Abend, der im Januar noch vor der Pandemie aufgeführt wurde, alle Veranstaltungen abgesagt. So fielen insgesamt 13 Veranstaltungen von 29. März bis 6. Dezember den Pandemieeinschränkungen zum Opfer.

Mit fast allen Künstlern konnte eine Terminverschiebung ins Jahr 2021 vereinbart werden, freut sich Prochazka, dem Publikum eine Perspektive geben zu können und zu signalisieren, dass es in Dahn durch den Coronavirus keinen kulturellen Kahlschlag geben wird.

Das Programm für das laufende umfasst 14 Veranstaltungen in der Hoffnung, dass die Veranstaltungen auch stattfinden können. Noch ist unklar, ab wann mit den geplanten Veranstaltungen begonnen werden kann. Geplant ist nach dem jetzigen Stand der 27. März mit dem Comedian Ingo Oschmann und dessen Programm „Wunderbar – Es ist ja so“. Am 22. April soll der französische Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens Alfons mit „Le Bestof“ in Dahn gastieren.

Ein Streaming-Programm, wie es gerade in Pirmasens angeboten wird, werde es in Dahn nicht geben, sagt Prochazka. Denn dazu fehle es allein schon an den technischen Voraussetzungen.