Als vorbildlich geduldiger Ehemann sitzt Wolfgang Schön aus Schwäbisch Hall auf einer Bank in der Fußgängerzone und wartet auf seine Ehefrau Birgit, die mit Mundschutz bewaffnet die Geschäfte in der Innenstadt unsicher macht. „Wir verbringen gerade unseren diesjährigen Wanderurlaub in der Südwestpfalz und machen heute unsere erste Stippvisite in Pirmasens“, erzählt der Tourist aus Baden-Württemberg. Auf den ersten Blick gefällt ihm die Hauptstraße ganz gut, vor allem der Schlossplatz mit dem großen Brunnen sei ihm direkt ins Auge gestochen. Anderes will er sich ganz in Ruhe anschauen.

Pfälzerwald ist „gut beschildert“

Vorrangig lobt der Urlauber allerdings den Pfälzerwald, der sich „gut beschildert“ geradezu für ausgedehnte Wanderungen anbiete. Untergebracht ist das Ehepaar in einer Ferienwohnung in Silz, wo es den beiden ebenfalls gut gefällt. Den dortigen Wild- und Wanderpark haben sie bereits besucht, doch dieser sei mit Streichelzoo eher für Kinder interessant, wie Wolfgang Schön während seines Wartens der RHEINPFALZ berichtet. Nach nur fünf Nächten in der Region soll es für die Schöns jedoch wieder nach Hause gehen. „Aber ich bin mir sicher, dass wir bald wiederkommen“, sagt er. Als seine Frau nach wenigen Gesprächsminuten zum Sommerinterview dazustößt, atmet der Ehemann sichtlich auf. Endlich geht es für eine kleine Shoppingpause in eines der Straßencafés in der Fußgängerzone.