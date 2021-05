Das Pirmasenser Pärchen Timo Krämer und Daniela Zeiner genießt gerade die Sommerferien mit seinen beiden Söhnen. Mit den neun und zwei Jahre alten Jungen unternehmen sie Ausflüge in der Region – zum Schwimmbad nach Hauenstein etwa oder zum Wild- und Wanderpark nach Silz. Die große Urlaubsreise ins Ausland fällt auch für diese Familie coronabedingt aus, schlimm finden die beiden das allerdings nicht. „Man muss nicht immer wegfahren, um sich zu erholen. Wir genießen einfach die Zeit mit unseren Jungs und lassen es uns hier vor Ort gut gehen“, sagt Vater Timo Krämer, der gerade einen zweiwöchigen Urlaub hinter sich gebracht hat. Mutter Daniela genießt derweil noch die letzten freien Tage, bevor es für sie zurück zur Arbeit und für die Söhne dann zur Tagesmutter geht.

Angenehm viel Platz im Schwimmbad

Dass es wegen des Virus so viele Auflagen in den hiesigen Schwimmbädern gibt, empfindet die Familie trotz aller Umstände als sehr angenehm. So habe man mit den Kindern derzeit viel Platz auf den grünen Wiesen im Freibad – unüblich für den Sommer, wo sich Badegäste sonst dicht an dicht drängen. „Wir stellen auch bei unseren Ausflügen fest, dass sich die Leute hier bei uns immer noch zurückhalten. Große Menschenmassen haben wir schon lange nicht mehr gesehen“, stellt Daniela Zeiner im Gespräch mit der RHEINPFALZ fest.