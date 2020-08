Seit fünf Jahren lebt Hanna Schwarz in der saarländischen Gemeinde Wadgassen. Sie besucht in diesem Sommer aber oft ihre Eltern, die in Clausen wohnen. „Ich habe momentan ein paar Tage Urlaub und unternehme mit meinen Eltern ein paar Ausflüge in meiner Heimatregion“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Mit ihrem Vater schlendert sie bei Sonnenschein und blauem Himmel durch die Pirmasenser Fußgängerzone, hat in den zurückliegenden Tagen aber auch einen Abstecher in die Universitätsstadt Trier unternommen. Dort sei die Fußgängerzone fast schon unangenehm überfüllt, wie Schwarz findet. „Wegen Corona habe ich eigentlich dahingehend ein eher schlechtes Gefühl, da fühle ich mich in Pirmasens wesentlich wohler“, sagt sie. Ihre freien Tage nutzt die junge Frau dafür, Dinge aufzuarbeiten, die zu Hause liegengeblieben sind, oder um endlich mal wieder ein gutes Buch zu lesen. „Eigentlich wollten mein Mann und ich in diesem Jahr Thailand und Portugal bereisen, doch Corona hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt Schwarz weiter. Doch was derzeit nicht möglich ist, mag sich vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr ergeben. „Aufgegeben haben wir unsere Reiseziele nicht. Sobald alles wieder in ruhigen Bahnen läuft, brechen wir auf“, kündigt Schwarz an.