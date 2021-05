„Pirmasens ist schon seit 30 Jahren meine Stadt zum Shoppen“, erzählt Hildegard Burkhard aus Obernheim-Kirchenarnbach, als die RHEINPFALZ sie mit einer Freundin beim Bummel durch die Fußgängerzone trifft. Hier lobt Burkhard, die zuhause in der Hotelbranche tätig ist, den „tollen Service“ in kleinen, inhabergeführten Geschäften – fernab großer Shopping-Malls, wie etwa in Kaiserslautern. „Das ist gar nicht mein Ding. Persönliche Beratung und nette Gespräche sind mir viel mehr wert als gänzlich anonym in einem so großen Konsumtempel zu stehen“, findet sie.

Aber nicht nur für ihren Einkauf, sondern auch zum Lernen kommt Burkhard in die Siebenhügelstadt. Bei der Volkshochschule in der Hans-Sachs-Straße besucht sie immer wieder verschiedene Kurse, die ihr bisher mehr als gut gefallen haben. „Vom Kochkurs bis hin zum Computerkurs habe ich schon alles mitgemacht“, sagt sie. Aber auch ihrer Wanderlust frönt Burkhard in Pirmasenser Wäldern. Rund um den Beckenhof schnürt sie des Öfteren ihre Wanderstiefel und genießt mit ihrem Mann die gute Luft des Pfälzer Walds. Getrunken und gegessen wird dann bei schönem Wetter in Thomas Memmers großem Biergarten. „Der Beckenhof gefällt mir ebenfalls sehr gut. Von Pirmasens bin ich trotz der vielen Negativschlagzeilen hellauf begeistert“, sagt Burkhard.