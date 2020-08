Auch für den Pirmasenser Roland Küster ist die Corona-Pandemie derzeit das beherrschende Thema. Wegen der Pandemie hat er die teilweise richtig heißen Tage bislang zu Hause verbracht. „Ich bin an freien Tagen oft in der Fußgängerzone unterwegs oder verbringe etwas Zeit an meinen Lieblingsplätzen in der Stadt. Dort treffe ich regelmäßig Freunde und Bekannte, nette Gespräche inklusive“, erzählt er.

Küsters Lieblingsplätze sind in Pirmasens beispielsweise der untere Schlossplatz mit den zahlreichen Sitzgelegenheiten und dem „schönen, großen“ Brunnen, der Teich auf dem Gelände der Fachhochschule oder auch der Strecktalpark. In so einer Umgebung gibt es laut Küster Schlimmeres, als die Sommermonate zu Hause zu verbringen. Doch nach den langen Sommerferien ist Küster auch froh, dass die Schule endlich wieder losgegangen ist. Er unterrichtet an der IGS Contwig als Quereinsteiger abstrakte Kunst. „Auf meine Schüler, die im Schnitt zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, habe ich mich schon sehr gefreut. Das Fach bereitet mir ebenso Freude, sodass das Ganze nicht wirklich Arbeit ist“, findet der Hobbykünstler, der nicht nur selbst malt, sondern auch fotografiert und seine Werke schon mehrfach in Pirmasens und Umgebung ausgestellt hat.