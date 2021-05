Familie Hongler aus dem Schweizer Kanton Aargau verbringt ihren Sommerurlaub in der Pfalz. Bei Dahn haben die Eltern Andreas und Alexandra mit Sohn Juri ausdehnte Wanderungen sowie eine Tagesfahrt nach Pirmasens unternommen. Zuvor gab es bereits Stippvisiten in Speyer und Neustadt. Wenn die mit großen Rucksäcken bepackten Gäste auch von der grünen Landschaft hier in der Südwestpfalz überaus angetan sind, gefällt ihnen die Pirmasenser Fußgängerzone nur wenig. Rein optisch sei das Ganze mit dem großen Schlossbrunnen in der Mitte noch ganz ansehnlich, wie die drei berichten. „Was wir jedoch ganz schrecklich finden sind die vielen leerstehenden Geschäfte und die wenigen Menschen in der Innenstadt“, sagt Mutter Alexandra Hongler frei heraus. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erfahren die Schweizer, dass die Kernprobleme der Stadt eine lange Geschichte haben. Interessiert hören sie beispielsweise vom Niedergang der Schuhindustrie oder dem fast vollständigen Abzug der Amerikaner. Dass Pirmasens auch seine schönen Ecken hat, bekommen sie ebenfalls mit auf den Weg – inklusive der Freizeittipps Dynamikum und Strecktalpark. „Vor wenigen Tagen waren wir im Technikmuseum in Speyer. Dass es hier sogar ein Mitmachmuseum gibt, wussten wir gar nicht. Das freut mit Sicherheit unseren Sohn Juri“, sagt Familienvater Andreas Hongler.