Der gebürtige Algerier Rachid Benmerabeth und der Pirmasenser Frank Ertel sind seit über 40 Jahren befreundet. Jetzt im Sommer schlendern die beiden gerne gemeinsam durch die Fußgängerzone, besuchen die dort ansässigen Cafés und unterhalten sich dabei über Gott und die Welt, wie sie berichten.

Der algerische Freund mit den markanten schwarzen Haaren sei in der Stadt als ehemaliger Taxifahrer bekannt wie ein bunter Hund, da komme immer ein nettes Gespräch mit den Pirmasensern auf, erzählt Ertel und lacht. Genügend Anekdoten haben die beiden in ihrer langen Freundschaft genügend gesammelt. Die Corona-Lockerungen kamen Benmerabeth und Ertel sehr gelegen, denn lange Monate und Wochen haben sie sich nicht gesehen, Kaffee und Gespräche blieben aus.

Pandemie macht Strich durch Reisepläne

„Eigentlich wollte ich in diesem Jahr ein paar Wochen in meiner alten Heimat verbringen, da ich dort noch viel Verwandtschaft habe. Aber das wird leider ausfallen. Besonders tragisch war, dass ich während der Krise einen Trauerfall in der Familie hatte und nicht da sein konnte“, bedauert Benmerabeth, der bereits seit 51 Jahren in Pirmasens lebt. Sein Freund Ertel hatte es da schon ein wenig einfacher. Er konnte lediglich sein Hobby, das Schwimmen, nicht mehr so ausüben wie sonst.

„Ich hoffe, dass bald weitere Lockerungen in Kraft treten und man bald wieder normal im Stadtbad schwimmen gehen kann. Mit den aktuellen Auflagen hat das mit Genuss für mich nichts mehr zu tun“, findet Ertel. Normalerweise zieht es ihn jedes Jahr bei warmen Temperaturen hinaus ins Plub-Freibad. Da auch für ihn der Sommerurlaub in diesem Jahr ausfällt, käme ihm da hin und wieder eine Erfrischung im kühlen Nass entgegen.