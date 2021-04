Das Ehepaar Elisabeth und Manfred Vogel freut sich in diesem Sommer auf den Besuch seiner beiden Pflegekinder, die derzeit verschiedene Einrichtungen in Deutschland besuchen. Coronabedingt hat sich die Familie seit Februar diesen Jahres nicht mehr gesehen. „Unser 16-jähriger Sohn lebt derzeit in Rüdesheim am Rhein und freut sich schon richtig auf seine Ferien, wenn er endlich wieder heimkommen darf“, erzählt Manfred Vogel. Gemeinsam wird die Familie dann die langen Sommerferien genießen und mit Sohn und Tochter verschiedene Ausflüge unternehmen, die ihnen wegen der Kontaktbeschränkungen lange Zeit nicht möglich waren.

Ruhbänker schätzen Nähe zum Wald

Aber auch sonst freut sich das Pirmasenser Paar über die Corona-Lockerungen, die das alltägliche Leben wieder einfacher gestalten. „Wir sind beispielsweise sehr froh, dass die Grenzen wieder offen sind. Derzeit planen wir unsere alljährliche Bergwanderung in der Schweiz. Wenn sie hätte ausfallen müssen, wäre das sehr schade gewesen“, erzählt Manfred Vogel, als ihn die RHEINPFALZ beim Bummel durch die Fußgängerzone trifft. Spazieren und Wandern hat es den beiden Ruhbänkern sowieso angetan: Mit ihrem französischen Jagdhund sind sie jeden Tag auf der Platte unterwegs oder erkunden das Tal des Strecktalparks. An ihrem Wohnviertel mögen sie vor allem die Nähe zum Wald, denn dort seien sie binnen kürzester Zeit, wenn es sie wieder an die frische Luft treibt. „Wir haben es hier in Pirmasens unheimlich schön. Vor allem der Strecktalpark gefällt uns besonders gut. Der wurde richtig schön gestaltet und bei gutem Wetter fühlen wir uns dort wie im Urlaub“, findet Elisabeth Vogel.