Die Sommersaison im Pirmasenser Schwimmbad Plub beginnt am Montag, 15. Mai. Ab dann haben Hallen- und Freibad bis einschließlich Sonntag, 4. Juni, geöffnet. Danach schließt das Hallenbad bis zum Beginn der Wintersaison Anfang September. Nach Informationen der Stadtwerke hat sich an den Eintrittspreisen im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. In den Wochen, in denen beide Bäder zur Verfügung stehen, bleibt das Freibad bei schlechtem Wetter geschlossen. Nachfragen kann man unter Telefon 06331 7250 oder auf der Website plub.de. Dort gibt es auch Infos zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten. Am Sonntag, 21. Mai, nimmt das Plub unter der Schirmherrschaft der DLRG am bundesweiten Tag der Schwimmabzeichen teil. Für die Prüfungen werden zwei Bahnen im Schwimmerbecken reserviert. Wer ein Schwimmabzeichen ablegen möchte, kann sich an die DLRG Pirmasens direkt vor Ort im Schwimmbad wenden oder vorab per E-Mail an kerstin.wuertz@pirmasens.dlrg.de.