Ähnlich wie im Vorjahr soll am Samstag, 13. August, ab 18 Uhr am Hasenheim in Bruchweiler-Bärenbach wieder ein Sommernachtskonzert stattfinden.

Im vergangenen Jahr entschied sich der Kaninchenzuchtverein Bruchweiler aufgrund der Pandemie und den damit einhergehenden Regeln dafür, das Sommernachtsfest in ein Sommernachtskonzert umzuwandeln. Das Ziel war es, den Gästen, wenn sie denn Eintritt bezahlen müssen, einen hochwertigen und unvergesslichen Abend zu bieten. Oliver Dums mit Band, Marko Burkhart und Jupp Simon mit Sarah Simon gestalteten den Abend musikalisch. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen soll am Samstag, 13. August, wieder ein Sommernachtskonzert stattfinden. „Auch in diesem Jahr wird die musikalische Latte hoch gesetzt“, verspricht Kai-Uwe Baumann vom Team Hasenheim in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt spielen die Fossilen Freunde

Den Start sollen die Fossilen Freude hinlegen, eine neu gegründete Band aus Bruchweiler. Sie covern nicht nur, sondern schreiben auch eigene Songs. Als zweiter Act an diesem Abend wollen Marko Burkhart und Manuel Bastian die Bühne beben lassen. „In meinen Augen zwei absolute Ausnahmetalente an der Gitarre“, findet Baumann. Im Anschluss an Burkhart und Bastian wollen The Bombshells die Bühne rocken. Die Gruppe ist seit 2010 fest in der deutschen Coverszene verankert. Frontfrau Dani überzeugt auf der Bühne nicht nur mit ihrem Gesang, sie versteht es auch, das Publikum mitzureißen.

Auch die Bühnenshow soll nochmals einen Zahn zulegen: Hier möchte Peter Fischer für einige Wow-Effekte sorgen. Am Sonntag, 14. August, findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Blasmusik statt. Den Nachmittag gestaltet das Musicduo4you. Mit dem Spielmobil ist auch für die kleinen Gäste gesorgt. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Karten für den 13. August gibt es unter www.pfalzshow.de. Einlass an diesem Tag ist ab 16.30 Uhr.