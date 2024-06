Am 7. Juli will die Skyline Bigband mit ihren schwungvollen Arrangements für gute Laune im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen sorgen und interessierte Zuhörer für die Bigband-Musik begeistern. Die Titel sind zum Teil zwar schon über 100 Jahre alt, der Sound jedoch ist es nicht.

Jazz und Swing von den 1920er Jahren bis in die 2000er stehen für das Konzert am Sonntag, 7. Juli, in der Vinninger Alten Kirche auf der Programmliste der Skyline Bigband, deren Mitglieder aus dem Raum Pirmasens, Zweibrücken und Homburg kommen. Die Bigband wurde nach langer Pause vor fünf Jahren mit neuer Besetzung wiederbelebt und steht seither unter der Leitung von Peter Schuster aus Vinningen.

Konzerte in Kaiserslautern, Homburg, Kirkel und im Zweibrücker Raum wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. In Vinningen gastierte die Band zur Weihnachtszeit im Jahr 2022 bereits mit ihrem „Swinging Christmas“-Konzert in der katholischen Kirche. In der originalen Bigband-Besetzung bietet das Ensemble ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Neben den großen Klassikern von Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie und Tommy Dorsey zählen auch neuere Kompositionen und eigene Arrangements zum musikalischen Fundus.

Die Entwicklung des Bigband-Sounds

Die Bigbands kamen in den 1920er Jahren in den USA auf – und wenig später wurde bei der Ausbildung eines Repertoires der Swing-Stilistik auch nach Entfaltungsmöglichkeiten durch die Bearbeitung von Gospels, Spirituals, Musicalmelodien und sogar klassischen Quellen gesucht. Die Skyline Bigband will mit ihrem Programm zeigen, wie sich der Bigband-Sound seit der sogenannten goldenen Swing-Ära in den 1930er Jahren bis in die heutige Zeit entwickelt hat.

Um Authentizität zu erreichen, spielen die Musiker die Original-Arrangements in stilgerechter Besetzung mit fünf Saxofonen, fünf Trompeten, vier Posaunen und einer Rhythmusgruppe. Die Skyline Bigband inszeniert in den unterschiedlichen Arrangements nicht nur die verschiedenen Instrumentengruppen, sondern mit individualisierten Soli auch die einzelnen Musikerpersönlichkeiten.

Landfrauen sorgen für Verpflegung

Für die Höhepunkte im Programm sorgt die ausgebildete Sängerin Iuliana Sucher aus Walshausen, die mit ihrer lyrischen Stimme nicht nur Titel wie „Skyfall“ von Adele einfühlsam interpretiert, sondern auch das richtige Soul-Feeling für die Arrangements von Ray Charles oder Ella Fitzgerald mitbringt. Die Landfrauen Vinningen sorgen – neben dem üblichen Getränkeangebot – für das leibliche Wohl der Gäste. Um 18 Uhr geht es los. Karten gibt es bei der VR-Bank in Vinningen, Reservierungen sind auch per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de möglich