Prächtiges Sommerwetter, ein hervorragender Chor mit einem blutjungen Chorleiter und stimmungsvolle Gedichte der Weltliteratur, vorgetragen von einem erfahrenen Rezitator – das war das Sommerkonzert am Sonntag im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen. Der 18-jährige Chorleiter Lukas Neuberger aus Merzalben hatte für dieses Programm eigens einen Projektchor zusammengestellt. Die herausragenden Sänger und Sängerinnen gehören verschiedenen Chören der Region an. Sie kommen aus Die Mitglieder kommen aus Saalstadt, Pirmasens, Merzalben, Rodalben, Heltersberg und Clausen.

Klangschön und hochmusikalisch gestalteten die 14 Sängerinnen und Sänger verschiedene Volksliedbearbeitungen von Peter Schindler und Matthias Nagel – darunter „Die Gedanken sind frei“ – und Originalkompositionen von Johannes Brahms „Ich fahr dahin“) sowie Werke von zeitgenössischen Komponisten wie den beiden Briten Bob Chilcott (67, „Like a Singing Bird“) und John Rutter (77, „For the Beauty of the Earth“).

Aufgelockert wurde das Konzert von einem Instrumentaltrio, bestehend aus Bernhard Haßler, Akkordeon, Dagmar Metz, Violine und Robert Metz am Violoncello und den gekonnt vorgetragenen Gedichten von Willi Schmitt. Der 88-jährige ehemalige Landtagsabgeordnete rezitierte berühmte und auch weniger bekannte Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe („Gesang der Geister über den Wassern“), Friedrich Schiller („Die Teilung der Erde“), Joseph von Eichendorff („Mondnacht“) und Eduard Möricke („Im Frühling“).

Das Vinninger Kulturzentrum war gut besucht, und die Zuschauer des Konzertes applaudierten so ausgiebig, dass der Chor um eine Zugabe nicht herum kam. Dafür hatte Neuberger das Stück „Sommarpsalm“ des hierzulande kaum bekannten schwedischen Komponisten Waldemar Ahlen (1894-1982) ausgesucht, der das Motto des Sommerkonzertes noch einmal aufgriff und den Abend abrundete.

