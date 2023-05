Etwas anders als in den Vorjahren gestaltet sich das kommende Pirmasenser Sommerintermezzo: Es verteilt sich auf zwei Indoor-Spielstätten und nur drei Wochenenden. Am 24. Juni fällt der Startschuss. Ein Überblick über das Programm.

Das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz lautet in diesem Jahr „Westwärts“. Die Stadt Pirmasens interpretiert das Motto auf ihre eigene Weise, assoziiert mit dem Westen insbesondere das Thema Freiheit. Deshalb soll ins kommende Sommerintermezzo-Programm verstärkt das Publikum eingebunden werden, beispielsweise Schülerinnen und Schüler von Pirmasenser Schulen. Langjährige Partner sollen im Programm zum Zug kommen, aber auch Gäste von außerhalb werden erwartet.

Eine entscheidende Veränderung: Die Veranstaltungen des Sommerintermezzo finden nicht wie in den Vorjahren auf dem Joseph-Krekeler-Platz vor der Alten Post statt, sondern im Gebäude, also im Elisabeth-Hoffmann-Saal, sowie in der Festhalle. Bei schönem Wetter möchte die Stadt eventuell auch rund um die Alte Post Stühle aufstellen, damit Besucher sich dort aufhalten können. „Ob und wo genau da bestuhlt wird, ist aber noch nicht klar“, sagt Stadt-Pressesprecher Maximilian Zwick.

Rockoratorium und Kinderkunsttag

Das Sommerintermezzo startet am Samstag, 24. Juni, 20 Uhr, in der Festhalle mit „Eversmiling Liberty“, einem Rockoratorium von Jens Johansen und Erling Kullberg. Der Kammerchor des Immanuel-Kant-Gymnasiums und verschiedene Chorklassen bringen das Werk unter Leitung von Volker Christ auf die Bühne. Der Stoff von „Eversmiling Liberty“ basiert auf „Judas Maccabaeus“, einem Oratorium von Georg Friedrich Händel. Themen rund um Fremdherrschaft, Unterdrückung und Freiheitsstreben werden nicht nur im Rock-, Jazz- und Popstil behandelt, sondern auch mit barocken Stilelementen und Formen wie Fuge und Choral ausgestaltet.

Am Kinderkunsttag am Samstag, 1. Juli, ab 10 Uhr im Forum Alte Post geht es bunt und kreativ zu. Ein Mitmachtisch lädt alle Altersgruppen zum Zeichnen, Malen und Collagieren, zu Origami oder Mosaik ein, hinzu kommen Mal-Workshops (10 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr und 13 Uhr) nach Motiven von Heinrich Bürkel. Zwei Workshops am Nachmittag wiederum beschäftigen sich mit dem Thema „Lebendige Skulpturen“ (für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, auch ältere dürfen mitmachen) beziehungsweise mit dem Drehen eines eigenen Stop-Motion-Films (acht bis 14 Jahre). Beide Workshops erstrecken sich von 14 bis 16 Uhr. Sie bieten auch die Möglichkeit zum Vorab-Besuch der neuen Wechselausstellung „touch/ed“. Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 06331 239270, E-Mail altepost@pirmasens.de. Nicht zuletzt können die beiden Dauerausstellungen in der Alten Post kostenfrei besucht werden.

Zweimal „Carmina Burana“

Carls Orffs „Carmina Burana“ steht gleich zweimal auf dem Programmplan: am Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr und 18 Uhr. Die Vormittagsvorstellung richtet sich an Kinder. Beteiligt sind der Oratorienchor Pirmasens, die Jugendkulturwerkstatt, der Südwestpfälzer Kinderchor und 150 Kinder aus städtischen Grundschulen. Dieses Projekt soll Pirmasenser Kindern die aktive Teilhabe an einem klassischen Konzert ermöglichen. „Unabhängig von musikalischen Vorerfahrungen, sozioökonomischen Hintergründen und Behinderungen können sie Kultur selbst schaffen und erleben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Mit Sonja Doniat (Sopran), Fabian Kelly (Tenor), Georg Gädker (Bariton), Christine und Stephan Rahn (Flügel) sowie Max Riefer (Percussion) wirken sowohl bei der ersten als auch der zweiten Vorstellung, die sich an Erwachsene richtet, Solisten mit.

Szenische Lesung und bretonische Klänge

Eine szenische Lesung unter der Überschrift „Alles, nur nicht Texas“ mit den Schauspielerinnen Dana Golombek („Rote Rosen“) und Claudia Schmutzler („Für alle Fälle Stefanie“, „SOKO Wismar“, „Rote Rosen“) steht für Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, im Programmplan. Die Schauspielerinnen kommen ins Forum Alte Post. Sie begeben sich auf die Spuren der beiden Heldinnen des oscarprämierten Roadmovies „Thelma & Louise“.

Eine Fusion aus Weltmusik und keltischem Electro-Pop-Rock will die bretonische Liedermacherin Gwennyn mit ihrer Band dem Pirmasenser Publikum bieten – und zwar am Samstag, 8. Juli, 20 Uhr in der Alten Post. Die Bretonin berührt das Publikum mit ihrer Stimme, ihrer Ausstrahlung sowie der Leidenschaft und Sensibilität ihrer Texte und Musik. Sie singt in französischer und englischer Sprache sowie in ihrer Muttersprache Bretonisch.

Volkslieder und Schlagzeuger

Der Nachmittag am Sonntag, 9. Juli, 14.30 Uhr, in der Alten Post wird von der Chorgemeinschaft Windsberg gestaltet. Für die Veranstaltung kooperiert die Chorgemeinschaft mit dem städtischen Seniorenbüro. Es gibt Kaffee und Kuchen, dazu erklingen Volkslieder.

Am Abend desselben Tages begeben sich die Schlagzeuger Max Riefer, Johannes Fischer, Domenico Melchiorre und Holger Roese dann zusammen mit dem Publikum auf eine musikalische Reise: „Caravan of Sounds“ in der Festhalle startet um 20 Uhr. Die Veranstaltung hätte bereits im vergangenen Sommerintermezzo stattfinden sollen und wird nun nachgeholt.