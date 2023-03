Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der neuen Sachgebietsleiterin Kultur Heike Wittmer ist es wichtig, dass die Pirmasenser schöne, entspannte Abende verbringen können – und genau das zählt auch bei dem Kulturprogramm mit dem Namen Sommerintermezzo, das am 17. Juni in der Festhalle startet und in seiner neuen Saison wieder mal ein breites Spektrum an Unterhaltung bieten soll.

Mit zehn Spektakeln möchte das Kulturamt die Stadt in leichte, spritzige, italienische Atmosphäre tauchen. Das Motto passt zu dem City-Event „Bella Italia“ des Stadtmarketings,