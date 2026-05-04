Über drei Tage wird der Joseph-Krekeler-Platz zum Festivalgelände. Anfang Juni gibt es dort Jazz, Rock und italienische Welthits zu hören.

Sommerliche Temperaturen, kalte Getränke und Live-Musik: Mit diesen Zutaten sollen Anfang Juni wieder möglichst viele Besucher ans Forum Alte Post gelockt werden. Dort findet von 5. bis 7. Juni – wie schon im vergangenen Jahr – die Open-Air-Reihe Sommerintermezzo statt.

„Seit Corona haben wir auf dem Joseph-Krekeler-Platz mit Veranstaltungen experimentiert“, erinnert Denis Clauer, Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt. Das Konzept im Vorjahr habe sich bewährt und soll beibehalten werden. „Offen und ohne Eintritt“, betont Clauer.

Auf Jazzkonzert folgt Rockabend

Verantwortlich für die Organisation ist Franziska Wagner vom städtischen Kulturamt. Am Freitag, 5. Juni, startet das Sommerintermezzo mit einem Jazzkonzert der Band Mama Shakers. „Die jungen Wilden aus Paris“, nennt Wagner den Beinamen der Gruppe. Das Ensemble aus der französischen Hauptstadt verbinde den ganz alten, wilden Jazz der Goldenen 20er mit jugendlichem Elan, wirbt Wagner. Das Konzert beginnt wie alle Abendveranstaltungen der Open-Air-Reihe um 19 Uhr.

Für den zweiten Tag hat Wagner die Formation Poems on the Rocks gewinnen können. „Das wird ein Rockabend“, verspricht die Organisatorin. Die Stuttgarter Gruppe kommt nicht zum ersten Mal nach Pirmasens, wie Wagner sagt: „Sie waren im März 2025 schon einmal in der Alten Post. Das kam so gut an, dass wir sie noch mal hergebracht haben.“

Musikalisch erwartet die Zuhörer eine Auswahl der größten Rock-Hits. Aber: Die werden nicht nur gesungen, sondern auch rezitiert und übersetzt. Der Schauspieler Jo Jung trägt die ursprünglich englischen Texte auf Deutsch vor. Laut Wagner genau das Richtige für alle Rock-Liebhaber. „Und alle, die wissen wollen, worum es in den Songs eigentlich geht“, ergänzt sie.

Experimente mit Erdxylophon und Monsterflöte

Am Sonntag, 7. Juni, beginnt das Treiben auf dem Krekeler-Platz schon am Vormittag. Von 10 bis 17 Uhr können sich kleine und große Besucher auf dem Klangspielplatz austoben. In diesem mobilen Museum stehen ungewöhnliche Instrumente im Mittelpunkt. Unter anderem können ein Erdxylophon, eine Monsterflöte und eine Pumporgel nach Herzenslust ausprobiert werden. „Das ist besonders für Familien und Kinder jeden Alters geeignet“, so Wagner.

Zum Abschluss verspricht Franziska Wagner am Sonntagabend das „Highlight des Open-Air-Wochenendes“. Die Band I Dolci Signori – zu Deutsch: Die süßen Herren – spielt vor dem Forum Alte Post italienische Welthits. „Ihre Konzerte entwickeln sich zu großen Partys, bei denen zusammen mit dem Publikum gefeiert, getanzt und gesungen wird“, sagt Wagner.

„Das wird bombastisch“

Am Wochenende des Sommerintermezzos wird es aber nicht nur französisch und italienisch zugehen, sondern auch spanisch. Wie schon im Vorjahr wird Rita de las Mercedes Figueredo Veliz mit ihrem Team der Bodega-Estacíon für das leibliche Wohl sorgen. „Wir haben vergangenes Jahr gemerkt, wie gut besucht das ganze Wochenende war. Deshalb kommen wir diesmal mit zwei Getränkewagen. So muss niemand lange warten“, kündigt die Gastronomin an.

Neben Aperitifs und Cocktails gibt es natürlich auch alkoholfreie Getränke, betont sie. Zur Stärkung biete sie typisch Spanisches an, etwa Albondigas – das sind spanische Hackbällchen – und verschiedene Sorten Wurst und Käse. „Das wird bombastisch“, ist sie sich sicher.

Rahmenprogramm im Mai und August

Umrahmt wird das Sommerintermezzo von zwei weiteren Veranstaltungen. Am Samstag, 29. Mai, spielt der Kant-Kammerchor unter der Leitung von Volker Christ in der Festhalle. Unterstützt von Maurice Croissants Jugendchor Unisono präsentiert das Ensemble Martin Völlingers Latin Jazz Mass. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt sieben Euro. Tickets gibt es ab sofort beim Forum Alte Post.

Zum Abschluss gibt es eine Premiere auf dem Exerzierplatz, sagt Franziska Wagner. Am Samstag, 15. August, wird der Kölner Singer-Songwriter Julian Adler auf dem Pirmasenser Wochenmarkt ein sogenanntes Sofakonzert spielen. Das bedeutet aber nicht, dass der frühe The-Voice-of-Germany-Kandidat beim Singen die Füße hochlegt. Das Sofa ist für seine Zuhörer gedacht.

Das Kulturamt wird währenddessen mit einem Infostand auf dem Exerzierplatz vertreten sein. „Wir nutzen die Gelegenheit und stellen dabei unser Programm für die neue Spielzeit vor“, sagt Wagner.