Heiße Rhythmen und Partystimmung auf dem Krekeler-Platz und eine Messe in der Festhalle: Das verspricht das Sommerintermezzo in Pirmasens.

Das Sommerintermezzo des Kulturamts gibt es wieder im Paket. An drei aufeinanderfolgenden Tagen verwandelt sich der Joseph-Krekeler-Platz in eine Open-Air-Bühne mit Biergarten-Feeling. So werden Kosten für die Logistik gespart, und den Pirmasensern gefällt es auch. Das hat sich im Vorjahr erwiesen – nicht zuletzt weil alle drei Konzerte gratis sind.

Los geht es am Freitag, 5. Juni, mit den Mama Shakers, die derzeit als die erfolgreichste junge Jazzcombo Europas gilt. Im Jahr 2017 gewann das Ensemble aus Paris den Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals im französischen Megève. Seitdem tourt das Quintett durch Europa und hat sich einen Beinamen gemacht: Die jungen Wilden aus Paris, nennt man sie wegen ihrer Power auf der Bühne. Was das Ensemble sonst noch besonders macht? Die Kombination aus neuem Sound mit altem Jazz & Blues. Die Mama Shakers mischen Hits aus den „Roaring Twenties“ mit obskuren Jazz-, Blues- und Country-Songs und eigenen rau-melancholischen Chansons, die die schwedisch-französische Frontfrau und Bandgründerin Angela Strandberg komponiert hat. Angela Strandberg ist auch die Sängerin und Trompeterin der Band, und Waschbrett spielt sie auch. Begleitet wird sie von Hugo Proy (Klarinette, Gesang), Baptiste Hec (Gitarre, Dobro, Gesang) und seit neustem vom Rémi Oswald (Banjo, Vocal) und Gabriel Seyer am Kontrabass.

Am Samstag, 6. Juni, gastiert die Stuttgarter Band Poems on the Rocks vor dem Forum Alte Post. Was das Publikum an der Formation begeistert ist, dass Sänger Jo Jung englischsprachige Rockmusik ins Deutsche übersetzt – und das in durchaus launischer Manier. So will der Schauspieler und Stimme bei ZDF, Arte und SWR endlich Einblick in die oft verborgenen Inhalte gewähren. An seiner Seite garantiert Sänger Jörg Kraus mit dem Rest der Band für den mitreißenden Lebensgroove. Rock ’n’ Lyric nennen die Musiker ihr Genre, mit dem sie sich auf eine Zeitreise durch die Rockgeschichte machen. Die Band war übrigens im März 2025 schon einmal in der Alten Post. Dort seien sie so gut angekommen, heißt es aus dem Kulturamt, dass sie gleich nochmal eingeladen wurden.

Sonntags, am 7. Juni, wird schließlich das Ensemble I Dolci Signori erwartet, die den Pirmasensern mit ihrer großen Nacht der italienischen Welthits nicht nur Musik, sondern viel Leidenschaft und Gefühl verspricht. Ihre musikalische Philosophie? „Wir verbinden italienisches Lebensgefühl, Authentizität mit musikalischer Professionalität und südländischer Spielfreude, die mitten ins Herz geht“, beschreibt Rocky Verardo, neben Gianni Carrera Frontmann der Band. Deswegen würden ihre Konzerte sich auch meist zu großen Partys entwickeln, bei denen gemeinsam mit dem Publikum gefeiert, getanzt und gesungen wird.

Die Bewirtung übernimmt auch in diesem Jahr Rita de las Mercedes Figueredo Veliz vom Restaurant Bodega-Estacíon am Bahnhof, die mit ihrem Team den Gästen südländische Spezialitäten wie auch eine vielfältige Getränkekarte anbietet. Sonntags gibt es zusätzlich Eis vom Eiscafé La Chola Südamerika aus Rodalben.

Eingeläutet wird das Sommerintermezzo allerdings schon eine Woche vorher in der Pirmasenser Festhalle. Dort will der Kant-Kammerchor unter der Leitung von Volker Christ mit lateinamerikanischen Rhythmen in die warme Jahreszeit hineingrooven. Am Freitag, 29. Mai, präsentiert der Kant-Kammerchor in der Festhalle mit der „Latin Jazz Mass“ ein mitreißendes Werk, das mit ganz unterschiedlichen Genres arbeitet – von Salsa, Samba, Bossa Nova oder Rumba bis hin zum Tango, Gospel und Pop-Ballade und Funk. Mit Martin Völligers Komposition erwartet das Publikum eine musikalische Messe, die Freude, Zuversicht, Hoffnung und Glück empfinden lässt. Mit dabei ist auch der Jugendchor Unisono unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant sowie eine Combo mit Saxophon, Piano, Bass und Drums, die die Chöre begleitet.

Info

Am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, präsentieren der Kant-Kammerchor und der Jugendchor Unisono die „Latin Jazz Mass“ in der Festhalle. Karten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post (06331 2392716, kartenverkauf@pirmasens.de), im Internet unter www.pirmasens.de/kultur und an der Abendkasse ab 19 Uhr.

Alle drei Konzerte auf dem Joseph-Krekeler-Platz beginnen um 19 Uhr bei freiem Eintritt.