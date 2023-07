Die französische Sängerin Gwennyn und ihre vierköpfige Band sind am Samstag, 8. Juli, im Forum Alte Post in Pirmasens zu Gast. Die spätestens seit ihrer Zusammenarbeit mit Alan Stivell in ihrem Heimatland äußerst populäre Künstlerin Jahrgang 1974 steht stilistisch für modernen bretonischen Folk-Pop im Spannungsfeld von Welt- und keltischer Elektromusik. Gwennyn singt in französischer und englischer Sprache sowie in ihrer Muttersprache und sagt über sich: „Die Werte, die ich vertrete, sind nicht militant, sie sind ein Vehikel. Ich spreche von der Identität der Völker, von Gemeinschaft, Gleichgewicht und Harmonie“.

Das Konzert ist Teil der Reihe Sommerintermezzo und beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es beim Kulturamt Forum Alte Post telefonisch unter 06331 2392716 und per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de sowie online.