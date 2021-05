Eigentlich könnte er schon in den Ruhestand gehen. Doch Corona hält Heinz-Ulrich Koch noch zurück. Seine Arbeit will der Amtsarzt für die Südwestpfalz gerade jetzt nicht einstellen. Zumal er davon ausgeht, dass die Pandemie längst nicht ausgestanden ist.

Zeit für sein großes Hobby hätte Heinz Ulrich Koch zwar im Ruhestand, doch ausüben könnte er es derzeit gar nicht. Denn der 63-Jährige singt mit Leidenschaft, und dies seit über zehn Jahren in der Kantorei Pirmasens. „Das tut mir schon in der Seele weh, dass ich meinem eigenen Hobby eins auswischen muss“, bedauert er. Grundsätzlich könne man sich zwar zum Singen treffen, aber nur unter hohen Auflagen, etwa drei Metern Abstand. Singen im Chorblock werde so schnell nicht wieder möglich sein, meint der promovierte Mediziner. So lange nicht, bis es gegen das Virus einen wirksamen Schutz gebe. Einen Impfstoff, mit dem der Amtsarzt aber erst Mitte des nächsten Jahres rechnet. Alles andere wäre toll, sagt Koch, aber die Zulassungsverfahren seien ja nicht ohne Grund so ausgedehnt.

Hohe Ansteckungsgefahr beim Singen

Dass Sänger besonders betroffen sind von den Auflagen, hat damit zu tun, dass ihr Übertragungsrisiko besonders hoch ist. Denn beim Singen werden vermehrt größere Tröpfchen freigesetzt, die als Übertragungsweg Nummer eins gelten. Dagegen böten Masken und Spuckschutz einen effektiven Schutz, betont Koch, neben der Einhaltung des Abstandes. Beim Singen entstehen aber auch viele Aerosole – kleine Tröpfchenteile, die von der Luft getragen und im Raum verteilt werden. Ähnlich verhält es sich bei Schauspielern, die akzentuiert und aus voller Brust rezitieren. Auch im Fußballstadion, wo lautstark kommentiert wird, ist das Risiko höher. Und gegen Aerosole schützen Masken oder Spuckschutz nicht, nur ein regelmäßiger Luftaustausch.

Die Lage kann sich schnell ändern

Nase-Mund-Bedeckung und Abstandsregeln seien weiterhin äußerst wichtig, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten, meint Koch. Auch, wenn die Entwicklung in der Südwestpfalz positiv verlaufe; aktuell gibt es weniger als 20 Infizierte. Das könne sich aber schnell ändern, warnt der Leiter der Abteilung Gesundheitswesen für die Südwestpfalz beim Kreis. Ein Blick nach Spanien oder nach Bayern genügt. Oder in den Landkreis, wo sich in einer Dahner Unterkunft für Asylbewerber vor kurzem elf Menschen angesteckt hatten.

In der isolierten Gruppe dieser an Covid-19 Erkrankten befindet sich auch ein Bewohner, der sich trotz wochenlanger Nähe zu Infizierten nicht angesteckt hat und nach regelmäßigen Tests als immun gilt – ein Phänomen, das es ab und zu gebe, sagt Koch. Allerdings: Dieser Bewohner steht nicht unter Quarantäne, darf sich frei bewegen. Wie sieht es da mit dem Übertragungsrisiko aus, etwa über Hände und Flächen? Übertragen werde der Virus nur von Infizierten, versichert Koch; dafür sei auch eine Mindestmenge an Erregern notwendig. „Ein passives Verschleppen reicht nicht.“ Anders sieht es bei infizierten Personen aus. Wenn ein Erkrankter auf den Tisch huste und sein Gegenüber nehme mit der Hand dort Tropfen auf, könne er sich schnell anstecken, wenn er sich mit dieser Hand im Gesicht berühre. „Die Naseneintrittspforte ist entscheidend“, sagt Koch. Insgesamt gesehen sei aber die Ansteckung über Hände der am geringsten vorkommende Übertragungsweg, zumal das Virus auf der Hand nur etwa eine viertel Stunde überlebe. Die Übertragung durch Aerosole sei häufiger, der Großteil infiziere sich direkt über Tröpfchenabgabe, etwa beim Niesen oder Spucken.

Regelbetrieb an Schulen „unverantwortlich“

Weil sich die Infektion so schnell verbreitet und es keinen Schutz gibt, blickt Koch mit Sorge auf die aktuelle Zunahme der Infizierten in vielen Ländern. Etliche würden im Urlaub sorglos, beobachtet er – weswegen er davon ausgeht, dass es nach den Ferien zu einer zweiten Infektionswelle kommen wird. Die Entscheidung, in Rheinland-Pfalz nach den Ferien an Schulen zum Regelbetrieb zurückzukehren, hält er daher aus seuchenhygienischen Gründen für „unverantwortlich“ – ebenso wie Kollegen in anderen Gesundheitsämtern. Man hätte nach den Ferien zwei Wochen abwarten und die Lage beobachten sollen, meint er. Dabei spräche nichts dagegen, Kitas und Grundschulen zu öffnen, da Kinder Träger sein könnten, aber nicht automatisch übertrügen: Je jünger, umso geringer das Übertragungsrisiko. Anders sähe es bei Älteren aus. Ein einmaliger Test bringe da übrigens auch keine Sicherheit.

Südwestpfalz für zweite Welle gewappnet

Für eine zweite Welle sieht Koch die Südwestpfalz gewappnet: Die Strukturen seien nun da, der „Betrieb“ könne jederzeit hochgefahren werden. Zuversichtlich stimmt ihn das erlebte gute Miteinander: mit Kreis und Städten, mit Helfern aus anderen Bereichen, vom RKI und vom Medizinischen Dienst, mit niedergelassenen Ärzten, ohne die vieles gar nicht möglich gewesen wäre.

Apropos Ferien. Selbst fährt der Hygienespezialist nicht in Urlaub dieses Jahr. Lieber schwingt er sich auf sein E-Bike. Oder kümmert sich um seine Modelleisenbahnen im Keller. Ein garantiert ansteckungs-freies Hobby.