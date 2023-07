Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr wird „PS: It’s Summer“ größer. Am 21. und 22. Juli können sich die Besucher vorm Pirmasenser Framas Stadion auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

„Das grundsätzliche Konzept von ,PS: It’s Summer’ bleibt erhalten“, so Veranstalter und Musiker Jan-Luca Ernst zur RHEINPFALZ. „Die Sponsorengelder decken alle Fixkosten wie beispielsweise Bühnenaufbau, Ton- und Lichttechnik oder Werbeausgaben. Somit können die Eintrittsgelder komplett an die Bands gehen, die dadurch faire Gagen erhalten“, fährt Ernst fort. Faire Musiker-Gagen sind ihm in der heutigen Zeit sehr wichtig.

Freitags um 18 Uhr eröffnet die sechsköpfige Rock- und Pop-Coverband Changes aus Eppelborn das Event. Es sind nicht nur die abwechslungsreiche Songauswahl, der famose Satzgesang und die vielen kleinen Choreografien – es ist die pure Energie, die die Saarländer und Pfälzer von der Bühne ausstrahlen. Und diese zieht wohl auch in Pirmasens viele Genre-Freunde in ihren Bann. Prominentes Mitglied der Band ist der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble.

„The Wall“ komplett

Danach folgt die Show der Pink Floyd Coverband Empty Faces. Sie möchte das Publikum mit einer energiegeladenen Performance und der exakten, kompletten Reproduktion des Albums „The Wall“ (1979) auf eine unvergessliche musikalische Reise mitnehmen. Mit Manuel Bastian als Frontmann an Gitarre und Gesang, Marko Burkhart (Gitarre, Gesang), Jonas Jenet (Gitarre, Percussion, Gesang), Steffen Schwarzmüller (Keyboard, Gesang), Patrick Morio (Bass, Gesang) sowie Christof Kölsch (Schlagzeug, Gesang) stehen erstklassige regionale Musiker auf der Bühne. Man kann sich schon jetzt auf Klassiker wie „Another Brick In the Wall (Part II)“ oder „Comfortably Numb“ freuen.

Den Samstag leitet Elias Zobeley mit einem gefühlvollen Akustik-Programm ein. Der 19-Jährige ist kein Geringerer als der Sohn von Michael Zobeley, der sich über Jahrzehnte einen Namen in der südwestpfälzischen Musikszene gemacht hat. Hinter seinem Vater muss er sich nicht verstecken, denn das Entertainer-Blut hat er offensichtlich geerbt.

Jan-Luca Ernst: Neue Songs

Jan-Luca Ernst und Band entern ab 19.15 Uhr in beeindruckender Komplettbesetzung die Bühne. Als stimmgewaltige Front-Ladys agieren Steffi Empel und Selina-Sophie Vierling, Jürgen „Pepe“ Zapp spielt die Leadgitarre, Julian Eulberg das Keyboard und David Rauth (Bass) sowie Marvin Gruber (Schlagzeug) bilden das groovende Rhythmus-Duo. Man wird 90 Minuten mit einer famosen Rock-Song-Auswahl so richtig einheizen. Dazu gehören Lieder aus der Mitte März veröffentlichten hochgelobten Solo-EP „Storytime“ des „The Voice of Germany“-Teilnehmers.

Gänsehaut mit Kümmert

Hauptattraktion am Samstagabend und des Festivals generell ist der Bluesrock-Sänger Andreas Kümmert. Mit einfühlsamen Texten und charismatischer Bühnenpräsenz hat Kümmert sich als Gewinner von „The Voice of Germany“ 2013 einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht. Sein Repertoire umfasst eine Mixtur aus eigenen Kompositionen – auch vom neuen Album „Working Class Hero“ – sowie Neuinterpretationen von Klassikern. Kümmert ist der Blues-Rock Sänger aus Deutschland. Seine charaktervolle Stimme und das Talent für große Gänsehaut-Songs sind zeitlos. Kümmerts Mitmusiker sind Stefan Kahne (Gitarre und Bass) und Michael Germer (Schlagzeug).

Ab 22 Uhr geht es mit der After-Show-Party im Roten Salon des Framas-Stadions weiter. Dort wartet DJ El1as, um die Tanzfläche mit Summervibes zum Beben zu bringen.

An beiden Festivaltagen versorgen die Fire-Fighter Petersberg die Besucher mit Burgern, Crêpes und Getränken.

Info

Einlass jeweils 17 Uhr. Karten (Einzeltickets, Kombitickets) gibt es nur online bei pfalzshow.de.