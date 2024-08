Mit Konzerten, Feuerwerk und Straßenkunst feiert die Nachbarstadt Bitsch ihr großes Sommerfest „Les Estivales“ am Samstag und Sonntag. Los geht es am Samstag, 3. August, gegen 11.30 Uhr, wenn die brasilianische Percussiongruppe „Batacuda Loco“ durch die Straßen von Bitsch zieht. Direkt in der Innenstadt wird ein Kunsthandwerkermarkt mit Ständen Bitscher Vereine zu finden sein. Im Stadtweiher-Park neben der Tourist-Info werden verschiedene Aktionen für Familien und Kinder angeboten wie Minigolf und Kartrennen. Mehrmals an beiden Tagen werden Fußballartisten ihre Jonglage mit dem runden Lederball vorführen. Mit dabei sein wird der Weltmeister im Freestyle-Football Gautier Fayolle. Dazu kommen mehrere Straßenkünstler, die an beiden Tagen im Park und der Innenstadt für Unterhaltung sorgen. Vor dem Rathaus ist am Samstag für 21 Uhr ein Konzert mit Musik der 1990er Jahre vorgesehen. Das Konzert am Sonntagabend ist für 20 Uhr terminiert worden. Gegen 22 Uhr soll es im Stadtweiher-Park ein Feuerspektakel mit dem Titel „Anima, die Stimme der Flammen“ geben.