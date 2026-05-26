Sportliche junge Erwachsene werden gesucht, die gern Kinder und Jugendliche betreuen, sportlich sind, klettern oder Kanu fahren und idealerweise eine Jugendleitercard (Juleica) haben: Die Pirmasenser Jugendpflege ist auf der Suche nach Betreuern fürs städtische Abenteuercamp in den Sommerferien, so eine Mitteilung der Stadt.

Wer mitmachen will, sollte mindestens 18 Jahre als sein. Die Teilnehmer der Freizeit sind Mädchen und Jungen von zwölf bis 16 Jahren. Ziel der Abenteuerfahrt von 11. bis 18. Juli ist Blajoux in Südfrankreich. Das Camp am Fluss Tarn ist Ausgangspunkt für Ausflüge mit dem Kanu „durch eine der schönsten Schluchten des Landes, durch unerschlossene Höhlen oder Wanderungen durch die beeindruckende Landschaft“, so die Stadt.

Das Jugendamt zahlt für Unterbringung und Verpflegung der Betreuer. Außerdem bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro pro Tag. Die Betreuer können Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten beim Arbeitgeber sowie einen anteiligen Ersatz des Verdienstausfalls beim Land Rheinland-Pfalz beantragen.

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