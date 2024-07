Am Freitag, 5. Juli, lädt der Werbekreis Dahn in Kooperation mit dem Party-Team Dahner Felsenland zur langen Sommereinkaufsnacht ein.

Der Abend steht unter dem Motto: „Zamme shoppen – zamme Fußball gugge!“. Die beliebte Modenschau wird in diesem Jahr wegen des Fußball-Viertelfinales auf das Stadtfest am 1. September verschoben.

Die Geschäfte sind dennoch bis Mitternacht geöffnet. Auf dem Parkplatz in der Kanalstraße, Ecke Kirchgasse, gibt es ab 18 Uhr eine Übertragung des EM-Viertelfinalspiels Deutschland-Spanien auf einer großen LED-Leinwand. Für gute Laune sorgt ein DJ vom Party-Team Dahner Felsenland.

Als besonderer Höhepunkt verschenkt der Werbekreis Bälle, mit denen man in den teilnehmenden Geschäften jeweils ein Präsent oder spezielle Rabatte erhält. Kinder, die an diesem Abend in Fanoutfit bei Schreibwaren Guttenbacher vorbeischauen, erhalten ein kleines Geschenk. Für die Veranstaltung sind einige Straßen rund um die Kirche an diesem Abend gesperrt.