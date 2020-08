Das Mutter-Tochter-Gespann Sally und Clara Kaczmarzyk macht in den Sommermonaten gerne die Pirmasenser Innenstadt unsicher. Gemeinsam wird eingekauft oder ein Eis in einem der Straßencafés gegessen. Sohn Philipp und Papa Christoph müssen dann zu Hause bleiben oder verbringen einen typischen Männertag. Als die RHEINPFALZ die beiden Frauen bei einem neuerlichen Stadtbummel trifft, stöhnen sie über die Hitze. „Wir brauchen dringend eine Abkühlung“, sagt Mutter Sally und lacht.

Die langen Sommerferien hat die Familie bislang komplett zu Hause verbracht, gemeinsam ging es öfter in den Strecktalpark oder ins Pirmasenser Freibad, das durch Corona-Auflagen mehr Platz als sonst bietet. Richtig gut findet Mutter Sally auch den Alten Friedhof. In der Parkanlage sei es schön schattig und damit kühler als andernorts. Auch da lasse es sich aushalten. „Ich finde es unverantwortlich, wenn man in diesen Zeiten in Urlaub fährt und sich Gefahren aussetzt. Wir haben die Zeit zu Hause in diesem Jahr richtig genossen“, sagen Mutter und Tochter wie aus einem Mund.

Die 15-Jährige, bei der bald die Schule wieder losgeht, hat die Zeit genutzt, um ein paar Jugendbücher zu lesen und sich als Mitglied des Jugendstadtrats mit ihren Kollegen auszutauschen. Mit dem neuen Schuljahr steht auch hier wieder ein Treffen an. „Das wird das erste Treffen sein, das nicht per Videochat stattfindet. Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt das Mädchen.