Dass orthopädische Maßarbeit und Mode zusammenpassen, will die Pirmasenser Solor Schuhforschung & Entwicklung GmbH mit einer neuen Produktlinie unter Beweis stellen: einem Unisex-Freizeitschuh, der im Baukastensystem entsteht.

Ab 2023 können die Kunden von Solor, Orthopädieschuhmacher und klassische Schuhmacher, auf zwölf Basismodelle für Schäfte zugreifen. Diese können zum Beispiel durch das Druckdesign oder Farben individuell gestaltet werden; den Boden stellt der Schuhmacher vor Ort weiterhin her. Damit werden nicht nur die Schuhe modischer. Für den Schuhmacher vor Ort soll damit auch die Beschaffung vereinfacht werden, sagt Solor-Geschäftsführer und Orthopädieschuhmachermeister Matthias Birke.

Bei Solor wird der neue Schaft aus nur einem Stück gestanzt, wodurch weniger Einzelteile als bisher bearbeitet werden müssen. Dadurch kann laut Birke schneller produziert und dieser Schuh kostengünstiger hergestellt werden als ein vergleichbarer Maßschuh aus mehreren Einzelteilen. Bisher bietet Solor für das neue Modell den Schaft an; darüber, ob auch eine eigene Produktion des Schuhs möglich ist, wird aber bereits nachgedacht.

In dritter Meister-Generation

Solor produziert in Pirmasens vor allem Schäfte für europäische Orthopädieschuhmacher; dazu bietet das Unternehmen Komponenten an, so dass Kunden dort alles aus einer Hand erhalten können. Das in dritter Meister-Tradition geführte Unternehmen ist stetig gewachsen und beschäftigt etwa 100 Menschen. Anfang 2021 war Solor aus der Kreuzgasse in einen Neubau auf der Husterhöhe gezogen, direkt gegenüber dem Hochschulcampus und nahe des Prüf- und Forschungsinstituts PFI, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet.